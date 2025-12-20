 Kaune – dar viena mįslinga jaunos moters mirtis

Kaune – dar viena mįslinga jaunos moters mirtis

2025-12-20 11:44 diena.lt inf.

Šeštadienio ryte Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta apie kraują stingdantį praeivio radinį Ašigalio gatvės parkelyje. Kauno teisėsaugininkai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 24-erių metų moters, kurios kūnas buvo ten aptiktas, mirties priežasties.

Apie šią tragediją Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 8.43 val. Skambinęs susijaudinęs vyras prisistatė praeiviu. Jo pranešimas skambėjo šokiruojančiai.

Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai rado, pirminiais duomenimis, kaip ir teigta, ranką prieš save pakėlusią jauną moterį be gyvybės ženklų. Panašu, kad šį kartą jie atliko ir į tokių įvykių vietas kviečiamų ugniagesių gelbėtojų funkcijas, nes šių atstovas teigė, kad jie iškvietimo į Ašigalio gatvę nėra užregistravę.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, velionės tapatybė nustatyta, pasinaudojus prie jos rastu mobiliuoju telefonu. Panašu, kad kažkas turėjo sulaukti šio šiurpaus policijos skambučio.

Nustatyta, kad velionė buvo gimusi 2001 metais. Ir gyveno tame pačiame Eigulių mikrorajone – tik arčiau Žaliakalnio.

Vieta, kurioje rasta velionė, nėra užkampis, dėl ko, manoma, kad tragedija įvyko naktį arba paryčiais.

Pasiteiravus policijos atstovės, ar rastas, ką nors paaiškinantis šios jaunos moters atsisveikinimo raštelis, pašnekovė atsakyti į šį klausimą negalėjo.

