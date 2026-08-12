Kaune demaskuoto pogrindinio cigarečių fabriko byla – teisme

Bylos duomenimis, nuo 2024 metų kovo iki 2025 metų birželio nusikalstamo susivienijimo nariai pagamino, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo arba turėjo tikslą realizuoti daugiau kaip 146 mln. falsifikuotų cigarečių. Įtariama, kad dalis pagamintos produkcijos realizuota Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusikalstamo susivienijimo nariai Kaune esančiose pogrindinėse patalpose neteisėtai gamino ir pakavo falsifikuotas cigaretes, pažymėtas žinomų prekių ženklų ženklais.
Nusikalstamo susivienijimo veikloje buvo pasiskirstyta vaidmenimis – vieni asmenys organizavo ir koordinavo gamybos procesą, rūpinosi gamybai naudojamos įrangos priežiūra, kiti gamino ir pakavo cigaretes, vykdė pagamintos produkcijos apskaitą, rūpinosi jos laikymu, gabenimu ir realizavimu.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad neteisėtai disponuotų akcizais apmokestinamų prekių vertė siekia daugiau kaip 20,7 mln. eurų. Be to, gamybos patalpose rasta ir daugiau kaip 14 tonų rūkomojo tabako bei dideli kiekiai supakuotų ir nesupakuotų falsifikuotų cigarečių.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusikalstamo susivienijimo nariai, siekdami išvengti teisėsaugos institucijų dėmesio ir galimo sulaikymo, ėmėsi konspiracijos priemonių. Falsifikuotas cigaretes gaminę asmenys buvo apgyvendinti tam pritaikytose patalpose, jiems ribota galimybė naudotis asmeniniais telefonais, o bendrauti naudotos šifruoto ryšio priemonės.
Siekiant nuslėpti dideles ir įtarimus galinčias sukelti elektros energijos sąnaudas prie gamybos linijos buvo prijungtas didelės galios dyzelinis elektros generatorius. Patalpose taip pat buvo įrengtas slaptas tunelis, skirtas galimam pasišalinimui iš patalpų nuo teisėsaugos pareigūnų sulaikymo.
Gaujos nariams pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimo.
Už inkriminuojamas nusikalstamas veikas griežčiausia galima bausmė – laisvės atėmimas iki 15 metų.
Taip pat Valstybinė mokesčių inspekcija byloje pateikė 16,2 mln. eurų dydžio civilinį ieškinį dėl valstybei padarytos žalos atlyginimo.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
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