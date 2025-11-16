 Kaune girtas vairuotojas nuvažiavo nuo kelio

Pakaunėje kitas vairuotojas atsitrenkė į stulpą
Šeštadienį Kauno apskrities policijos pareigūnams įkliuvo ne vienas neblaivus vairuotojas. 

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 15 d., apie 13.40 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, automobilį „Kia“ vairavo neblaivus 42-ejų vyras.

 Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,57 prom.

Apie 21.40 val. Kauno rajone, Mastaičių kaime, automobilis VW, vairuojamas 50-mečio neblaivaus vyro, atsitrenkė į apšvietimo stulpą. 

Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,31 prom.

Apie 22.15 val. Kaune, Liucijanavos gatvėje, nuo kelio nuvažiavo automobilis „VW Passat“. 40-mečiui vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,29 prom.

