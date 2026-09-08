Kaune iš įmonių sąskaitų pavogta daugiau nei 200 tūkst. eurų

Vyras pranešė, kad nuo rugsėjo 5 dienos iki 6 dienos Kaune, pasisavinus jam priklausančių įmonių duomenis, apgaulės būdu iš įmonių sąskaitų pasisavinta 200 810 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Į Kauno policiją pirmadienį kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad iš jo įmonių sąskaitų pasisavinta daugiau nei 200 tūkst. eurų, antradienį pranešė Policijos departamentas.
Vyras pranešė, kad nuo rugsėjo 5 dienos iki 6 dienos Kaune, pasisavinus jam priklausančių įmonių duomenis, apgaulės būdu iš įmonių sąskaitų pasisavinta 200 810 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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