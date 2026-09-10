Kaune įtariamas padegimas: iš buto negalėjo išeiti moteris su dukra

Policijos departamento duomenimis, apie 23.20 val. Kaune, Partizanų gatvėje, apdegė buto durys bei aprūko laiptinės sienos ir lubos.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, 3 daugiabučio aukšte degė buto durys, apie gaisrą pranešusi moteris su dukra negalėjo išeiti iš buto.
Gesintuvu užgesinta ugnis, patekta į vidų. Į lauką išvestos dvi namo gyventojos, taip pat iš 3, 4 ir 5 aukštų evakuota 15 gyventojų.
Anot ugniagesių, laiptinėje buvo jaučiamas benzino kvapas, butas ir laiptinė išvėdinta.
Gaisro metu apdegė durų stakta ir durys, aprūko dalis laiptinės sienos.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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