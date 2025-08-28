 Kaune neblaivus vyras smurtavo prieš dar girtesnę moterį

Vėlų trečiadienio vakarą Kaune vyras smurtavo prieš moterį.

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugpjūčio 27 d., 23.20 val., Kranto 3-ojoje g. neblaivus (3,10 prom.) 40-metis vyras smurtavo prieš 42-ejų moterį.

Moteriai nustatytas 4,34 prom. girtumas. 

