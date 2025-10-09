Kaune pasipylė avarijos

Spalio 9 d. 12.53 val. gautas pranešimas apie nelaimę Radvilėnų pl., netoli Lietuvos zoologijos sodo.
Nuotraukose matyti, kad „Vokswagen“ išklydo iš važiuojamosios dalies. Automobilis ne šiaip trenkėsi į apsauginius atitvarus, o ant jų užšoko ir liko dalinai pakibęs.
Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pareigūnai į įvykio vietą nevyko, situaciją įvertino nuotoliniu būdu. Tai – įprasta praktika, jeigu apgadintas būna tik kaltininko turtas, jeigu vairuotojas blaivus ir t.t.
Per pokalbį telefonu įvertinta, kad vairuotojas blaivus, patikrinti jo ir automobilio registracijos, draudimo dokumentai, jie – tvarkingi.
Judrioje Birštono g. antradienį po pietų susidūrus automobiliams vienas jų buvo nemenkai apgadintas, tačiau vairuotojai į pagalbos į pareigūnus nesikreipė, tikėtina, kad patys sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.
