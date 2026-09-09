Kaune pasipylė meno kūrinių vagystės: vienas galimas įtariamasis įamžintas

Kaip jau rašyta, apie antrąją iš minėtų vagysčių, įvykdytą dar liepos 13-ąją, Kauno policija pranešė tik šiandien, prašydama padėti nustatyti vaizdo kameros užfiksuoto vyro, „galinčio turėti tyrimui reikšmingos informacijos“, tapatybę.
Portalas kauno.diena.lt pasidomėjo šios policijos nutylėtos vagystės, po kurios netrukus sekė ir antra, aplinkybėmis.
Paaiškėjo, kad ji buvo įvykdyta jau minėtos liepos 13-osios, kuri buvo pirmadienis, vidurdienį Kauno apskrities viešosios bibliotekos „Ažuolyno“ bibliotekos vidiniame kiemelyje K. Donelaičio gatvėje. Šiame jos Menų ir muzikos kiemelyje nuo birželio 5-osios iki rugpjūčio 21-osios veikė vienos menininkės skaitmeninių iliustracijų paroda „Magiškas pasaulis“ apie senovės lietuvių tikėtas dievybes – moteriškos prigimties antgamtines būtybes, dalis kurių, keičiantis laikui ir tikėjimams, įgijo vyriškos lyties pavidalą.
Pavogto vieno šios parodos po atviru dangumi eksponato, pavadinimu „Vakarinė“, buvo pasigesta tik kitą dieną. Ir peržiūrėjus vaizdo kameros įrašą, konstatuota, kad išvakarėse – apie 11.20 val. šį kūrinį nusikabino nežinomas vyras – po to, kai perskaitė jo pavadinimą.
Būtent šį asmenį iškalbinga, o gal tiesiog bohemiška apranga, ir prašo padėti atpažinti policija, pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl šio baudžiamojo nusižengimo, nes pavogto kūrinio autorė, pripažinta šioje byloje nukentėjusiąja, įkainavo jį tik 250 eurų.
Kaip taip jau rašyta, antroji meno kūrinių šią vasarą vagystė Kaune, taip pat įvykdyta pačiame miesto centre, buvo užregistruota po savaitės. Ir, ar jos tarpusavyje susijusios, dar neaišku. Tačiau apie antrąją, kaip jau užsiminta, jau buvo pranešta suvestinėse, skirtose žiniasklaidai.
Pranešimu apie tai net buvo pradedama Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius liepos 21-osios kriminalus Lietuvoje. Tiesa, informacija apie šią vagystę buvo tradiciškai šykšti: liepos 21 d. apie 13 val. pastebėta, kad Kaune, Gedimino gatvėje, iš patalpų pagrobti keturi įvairaus dydžio paveikslai. Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės turto vagystės arba vagystės įsibrovus į patalpas.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad minėti svečių arba nakvynės namai priklauso vienai uždarajai bendrovei. Ir apie šią vagystę pranešė jos direktorė, teigdama, kad tai įvyko pusmečio laikotarpyje. Be to, neaptikta jokių įsilaužimo požymių, dėl ko neatmetama, kad įtariamųjų reikėtų ieškoti tarp savų.
Tada pasigesta vieno lietuvių dailininko paveikslų, kurie atliekant remontą buvo išnešti į pagalbines patalpas ir poto ilgapirščių pakeisti spausdintomis fotokopijomis ant drobės.
Portalui kauno.diena.lt pavyko pasitikslinti ir, kad šis ikiteisminis tyrimas pradėtas ne dėl didelės vertės turto vagystės, bet dėl įsibrovimo į patalpas, nes pareiškėja nurodė, kad vieno paveikslo vertė gali būti nuo 2 iki 4 tūkst. eurų. Taigi, panašu, kad kažkieno grobis, dėl kurio kreiptasi pagalbos į policiją, – ne lietuvių dailės klasikos kūriniai, kurie buvo užfiksuoti ir nakvynės rezervacijos šiose patalpose platformose. Taigi, įtariamųjų ratas prasiplečia ir iki galimų šių namų svečių.
Nors praėjo jau beveik du mėnesiai nuo pranešimo apie šią vagystę, įtariamieji dar nenustatyti.
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