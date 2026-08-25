 Kaune pavogtas automobilis surastas tą pačią dieną

Kaune pavogtas automobilis surastas tą pačią dieną

įtariamasis – areštinėje
2026-08-25 08:48
BNS inf.

Kaune, Pramonės prospekte, pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas „Toyota Yaris Cross“, antradienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Kaune pavogtas automobilis surastas tą pačią dieną</span>
Kaune pavogtas automobilis surastas tą pačią dieną / Asociatyvi Eitvydo Kinaičio nuotr.

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