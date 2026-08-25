Kaune pavogtas automobilis surastas tą pačią dieną

Tą pačią dieną, apie 16 val., pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje.
1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Kaune, Pramonės prospekte, pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas „Toyota Yaris Cross“, antradienį pranešė Policijos departamentas.
Tą pačią dieną, apie 16 val., pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje.
1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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