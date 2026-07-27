 Kaune pavogtas dviratis: vyrui nuotraukoje policija turi klausimų

Kaune pavogtas dviratis: vyrui nuotraukoje policija turi klausimų

2026-07-27 17:28 diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

<span>Kaune pavogtas dviratis: vyrui nuotraukoje policija turi klausimų</span>
Kaune pavogtas dviratis: vyrui nuotraukoje policija turi klausimų / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

Kaip teigiama, birželio 4 d. apie 16 val. Kaune, Baltų prospekte, buvo pavogtas dviratis. Padaryta turtinė žala siekia apie 216 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 683 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

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