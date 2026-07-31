 Kaune rastas vyro kūnas irimo stadijoje

Kaune rastas vyro kūnas irimo stadijoje

2026-07-31 07:23
ELTOS inf.

Ketvirtadienį Kaune rastas vyro kūnas irimo stadijoje. 

<span>Kaune rastas vyro kūnas irimo stadijoje</span>
Kaune rastas vyro kūnas irimo stadijoje / Asociatyvi Regimanto Zakšensko nuotr.

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