Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienio dieną, apie 11.55 val. Kaune, Ilgojoje gatvėje, namuose, rastas mirusio vyro (gim. 1969 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ketvirtadienį Kaune rastas vyro kūnas irimo stadijoje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienio dieną, apie 11.55 val. Kaune, Ilgojoje gatvėje, namuose, rastas mirusio vyro (gim. 1969 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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