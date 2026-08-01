Kaune sudegus lifto varikliui, buvo užstrigę penki žmonės, į ligoninę pristatyta nepilnametė

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, apie 20.20 val. buvo gautas pranešimas, kad lifte užstrigo penki žmonės, jaučiamas dūmų kvapas.
Žmonės išlaisvinti ugniagesiams panaudojus laužtuvą ir plėstuvus. Viena sąmoninga nepilnametė mergina perduota greitosios pagalbos medikams, ji dėl galvos skausmo apžiūrai išvežta į gydymo įstaigą.
Iš lifto šachtos veržėsi dūmai, gesinimui buvo panaudota apie 300 litrų vandens. Devintame namo aukšte jautėsi stiprus degėsių kvapas, laiptinė išvėdinta atidarius stogo duris.
Avarinė liftų tarnyba nustatė, kad sudegė lifto variklis. Liftas uždarytas ir aptvertas „Stop“ juosta.
Bendrovės „Kauno liftai“ generalinis direktorius Jonas Guzavičius BNS nurodė, jog šis liftas įrengtas kartu su daugiabučiu daugiau nei prieš 40 metų, jo keliamoji galia – 320 kilogramų.
„O jeigu važiavo penki žmonės, tai vienas žmogus jau tikrai virš (kėlimo galios – BNS) buvo. (...) Liftui buvo per sunku vežti, reiškia, suveikė automatas, dėl to liftas išsijungė ir toliau nevažiavo. Nuo perkrovimo iš tiesų kvapas lifto mašinų patalpoje jautėsi, (...) bet tik devintame aukšte, jokiu būdu ne pirmame“, – akcentavo J. Guzavičius.
Jo žiniomis, lifto kabina sustojo pirmame arba antrame aukšte, todėl reikšmingas pavojus dėl devintame aukšte esančio variklio degimo negalėjo kilti.
Pasak J. Guzavičiaus, lifto elektros įrenginiai sulieti vandeniu, tad reikės „nemažai padirbėti“ atkuriant jo veikimą, tačiau keleiviams bendrovės direktorius pretenzijų neturėjo.
„Mes neskaičiuosime ir tikrai keleiviams nebus (reiškiama – BNS) jokia žala, (...) mes nemokamai visa tai padarysime. (...) Manau, kad kitą savaitę, per kokį pirmadienį–antradienį, turėtume viską sutvarkyti“, – kalbėjo „Kauno liftų“ vadovas.
Jo teigimu, pirma bus siekiama lifto variklį suremontuoti. Nustačius, kad tai neįmanoma, variklis bus keičiamas kitu.
„Nėra problema pakeisti ir kitu varikliu, nes daug tokių liftų demontuojame ir tų variklių atsarginių turime. Keičiant, parenkame, kuris jau būna pats geriausias, tyliai dirba. Tikrai pakeisime, gyventojai kažkokios materialinės žalos nepajus“, – tvirtino J. Guzavičius.
„O merginos, kuri ten buvo, atsiprašome, galbūt kilo nepatogumų, bet didelio kvapo (...) negalėjo būti, nes kvapas nesklinda žemyn. Kažkokio pavojaus tai merginai nebuvo“, – pažymėjo „Kauno liftų“ vadovas.
Jis ragino važiuojančiuosius liftais visuomet įvertinti bendrą savo masę ir neviršyti įrenginių keliamosios galios.
„Kauno liftai“ skelbia esantys viena didžiausių šių įrenginių organizacijų Lietuvoje. Bendrovė aptarnauja per 3 tūkst. liftų.
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