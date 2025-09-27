Kaune sumušta ir apiplėšta moteris

Skelbiama, jog ketvirtadienį apie 5 val. ryto Kaune, V. Krėvės prospekte buvo suduota 1959 m. gimusiai moteriai, iš jos pagrobta rankinė su grynaisiais pinigais.
Padaryta 500 eurų žala.
Ketvirtadienį Kaune buvo apiplėšta moteris, praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).
Skelbiama, jog ketvirtadienį apie 5 val. ryto Kaune, V. Krėvės prospekte buvo suduota 1959 m. gimusiai moteriai, iš jos pagrobta rankinė su grynaisiais pinigais.
Padaryta 500 eurų žala.
Naujausi komentarai