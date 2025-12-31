Kaune toliau siaučia mašinų vagys

Tai, kad 2019 m. pagaminto automobilio „Toyota RAV4“ nebėra, pastebėta antradienį apie 2 val.
Pareigūnų duomenimis, nuostoliai siekia 33 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Antradienį pastebėta, jog iš stovėjimo aikštelės Kaune, Pramonės prospekte, pavogtas automobilis, praneša Policijos departamentas.
Tai, kad 2019 m. pagaminto automobilio „Toyota RAV4“ nebėra, pastebėta antradienį apie 2 val.
Pareigūnų duomenimis, nuostoliai siekia 33 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Naujausi komentarai