Kaune visiškai girta pensininkė sukėlė avariją

Kaip rašoma Kauno policijos suvestinėje, rugpjūčio 30 d. apie 18 val. Kaune, Šiaurės pr., automobilis „MINI“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1955 m.), kliudė stovintį automobilį „Volkswagen“.
Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,54 prom.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.
Dar vienas neblaivus vairuotojas tądien, apie 14.30 val., pričiuptas Nuokalnės – Salako g. sankirtoje. Kaip paaiškėjo, automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1977 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,14 prom.
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