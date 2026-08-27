Kaunietė girtą vyrą puolė peiliu

Kaip pranešė Kauno policija, apie 21.20 val. Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, neblaivus 1987 metais gimęs vyras smurtavo prieš neblaivią 1997 metais gimusią moterį. Vyrui nustatytas 2,18 promilės, o moteriai – 1,83 promilės girtumas.
Panašiu metu veiksmo netrūko ir Kaune. Anot policijos, apie 22.05 val. Kaune, K. Petrausko gatvėje, 2001 metais gimusi moteris smurtavo prieš 2004 metais gimusią moterį.
Dar vienas incidentas apie 22.40 val. užfiksuotas A. Mackevičiaus gatvėje. Čia 1987 metais gimusi moteris peiliu sužalojo neblaivų 1984 metais gimusį vyrą. Jam nustatytas 2,59 promilės girtumas.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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