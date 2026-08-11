 Kauno centre pažeista dujų trasa: galimas kaltininkas pasišalino iš įvykio vietos

Kauno centre pažeista dujų trasa: galimas kaltininkas pasišalino iš įvykio vietos

formuojasi didžiulė spūstis
2026-08-11 14:00 diena.lt inf.

Antradienį, 13.13 val., Kauno specialiosios tarnybos gavo pranešimą apie pavojingą incidentą Karaliaus Mindaugo prospekte – restorano „Momo Grill“ prieigose.

Kaip portalui kauno.diena.lt teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas, apie tai, kad važiuojamoje šio prospekto dalyje nulaužtos kažkokios grotelės, iš kurių veržiasi dujos, pranešė pravažiuojančio automobilio vairuotojas.

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Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtas asmuo buvo linkęs neatmesti, kad šias groteles kliudė kažkoks automobilis, kurio vairuotojas iš vykio vietos pasišalino.

Atskubėjus specialiosiosms tarnyboms, informacija pasitvirtino, dėl ko ji perduota ir dujininkams.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Apie 13.30 val. minėtas policijos atstovas portalui teigė, kad dar tariamasi, kaip šalinti gedimą, ir sprendimas dėl žmonių iš aplinkinių namų evakuavimo dar nepriimtas.

Tačiau dėl šio įvykio jau pradėjo formuotis didžiulė spūstis.

Teigiama, kad šis incidentas įvyko remontuojamame prospekto ruože, kurioje vietomis nėra asfalto.

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