Kauno daugiabutis jau pusmetį atakuojamas naktimis: įtariama, kad tam vadovaujama iš už grotų

Po pranešimo – aliarmas
Apie šį dar palyginti laimingai pasibaigusį pavojingą incidentą praneša ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, ir Kauno policijos suvestinės. Pastarosios, kaip įprasta, gana šykščiai: „Rugsėjo 9 d. apie 23.20 val. Partizanų gatvėje apdegė buto durys bei aprūko laiptinės sienos ir lubos. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą visuotinai pavojingu būdu.“
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie trečiadienio iškvietimus labiau atskleidžia šią vidurnakčio dramą, kuri galėjo baigtis ir tragedija. Joje teigiama, kad apie šį gaisrą pranešė buto, kurio durys buvo padegtos, viduje buvusi moteris su dukra. Pranešėja teigė, kad jos negali išeiti laukan.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai sužinoti, kad užregistravus tokį pranešimą, į šį gaisrą daugiabutyje buvo pasiųsti net keturi Kauno ugniagesių gelbėtojų automobiliai iš dviejų jų komandų: trys autocisternos ir autokeltuvus. Tačiau pirmajai autocisternai pasiekus įvykio vietą per penkias minutes, privažiuoti prie minėto penkiaaukščio dėl šio kieme stovinčių automobilių buvo sudėtinga, todėl jos ekipažas, nusitvėręs gesintuvą, puolė link gaisravietės bėgte. Vieno trečiojo aukšto buto, kurio durys buvo padegtos, balkone jų pagalbos laukė moteris su septyniolikmete dukra. Užgesinus degančias buto duris, jos išvestos laukan per šias.
Yra mačiusiųjų padegėjus?
Penkiaaukščio gyventojai portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad įvykio metu dar nemiegoję kai kurie jų kaimynai prieš vidurnaktį atkreipė dėmesį į bildesų jų laiptinėje su kodu. Iš pradžių menkesnį ir palaikė jį vietinio jaunimo skubėjimu kažkur, o po to – gerokai stipresnį, kai gesinti, panašu, kad pirmųjų bėglių padegto buto durų jau bėgo būrys ugniagesių. Vėliau šie evakuotiems laiptinės gyventojams, tarp kurių buvo ir butą čia nuomojančių afganistaniečių šeima su dviem mažamečiais vaikais, pasakojo, kad minėto buto durys buvo padegtos, apipylus jas benzinu.
Apie jaučiamą benzino kvapą, atskubėjus į įvykio vietą, pranešama ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, galutinai gaisras likviduotas apie 23.50 val., tačiau iki to laiko spėjo apdegti padegtos durys bei jų stakta ir aprūkti 1 kvadratinis metras laiptinės sienų bei laiptų.
Dar vieną dramatišką naktį, kaip paaiškėjo – jau trečia per pusmetį, išgyvenę šio penkiaaukščio gyventojai portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad bute, kurio durys buvo padegtos, taip pat gyvena nuomininkės, atsikrausčiusios čia prieš keletą metų. Tačiau jų nuomojamo buto apgultis, pavertusi kaimynus situacijos įkaitais, prasidėjo prieš pusmetį.
Pirmiausiai buvo „sveikinimas“ su švente
Pirmą kartą Kauno specialiosios tarnybos skubėjo į šį daugiabutį šiųmetės kovo 8-osios naktį, kai toje pačioje laiptinės trečiojo aukšto aikštelėje, kurioje yra mamos su dukra nuomojamas butas, nugriaudėjo sprogimai. Tąnakt – 4.35 val. išsigandę šios laiptinės gyventojai pranešė, kad laiptinėje – daug dūmų ir nieko nesimato, tačiau, panašu, kad susprogdintos petardos.
Ugniagesiai gelbėtojai iš tikrųjų tada rado įvykio vietoje fejerverkų liekanas.
Daugiabučio gyventojai portalui pasakojo, kad pastačius vidury minėtos laiptų aikštelės apie šimto fejerverkų bloką, jis buvo iššautas, dėl ko apdegė visų trijų joje esančių butų durus. Tačiau policija vėliau šį ikiteisminį tyrimą nutraukė, nenustačius nei įtariamųjų, nei kas buvo šio išpuolio taikinys.
Tai tapo aišku po poros savaičių – kovo 23-iosios naktį, kai penkiaukščio gyventojai apie 2.30 val. vėl pabudo nuo sprogimo ir pamatė pro langus degančiu fakelu virtusį automobilį „Audi A3“. Šia 2009 m. gamybos transporto priemone, kuri, kaip ir tada konstatavo ugniagesiai, buvo padegta, naudojosi jau minėta 1988 m. gimusi moteris, nuomojanti su dukra butą, esantį toje pačioje laiptinės aikštelėje, kuri jau buvo atlaikiusi ataką fejerverkais.
Bendrininkais tapo paštininkai?
Po automobilio padegimo jo savininkė kaimynams pasakojo, kad įtaria savo buvusį draugą ar sutuoktinį, šiuo metu atliekantį bausmę kalėjime, kai kurių pašnekovų teigimu, – užsienyje, berods – Vokietijoje. Ir šis, samdydamas laisvėje likusius savo draugelius, jai keršija už tai, kad ji šį paliko.
Kaimynų įsitikinimu, panašu, kad dar viena šio keršto, pavertusio juos situacijos įkaitais, serija įvyko ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Tiesa, šį kartą dar su ja apie tai nekalbėta, nors teks, nes neaišku, kas vėl turės mokėti už remontą. Panašu, kad ir vėl niekuo dėti kaimynai.
Kadangi laiptinės durys su kodu, natūraliai kilo klausimas, iš kur atkaklūs padegėjai jį žino. Pašnekovų teigimu, panašu, kad šie turi jį dar nuo pirmojo išpuolio, kai šį kodą pašto darbuotojai buvo užrašę ant laiptinės durų, nors po po ataka fejerverkais jis skubiai nutrintas.
Ketvirtadienio ryte Kauno teisėsaugininkai portalui kauno.diena.lt teigė, kad įtariamųjų šios nakties išpuoliu minėtame Partizanų gatvės daugiabutyje dar neturi. Ir buvo ypač nekalbūs.
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