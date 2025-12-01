Kauno parke policijos pareigūnai krėtė vyrą

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, gruodžio 30 d. apie 23.30 val. Kaune, Radvilėnų plente, parke, atliekant vyro, gimusio 1996 metais, dalinę apžiūrą, rasta ir paimta 20 vienetų folijos lankstinukų su viduje esančia augalinės kilmės medžiaga.
Įtariama, kad tai – narkotinės medžiagos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
