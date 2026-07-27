Kauno policija aiškinasi, kas nesusimokėjo už alkoholį

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60680 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
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