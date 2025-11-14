Kauno policija aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) pranešė, kad rugsėjo 13 d., apie 20 val., Kaune, Sukilėlių pr., iš parduotuvės pavogtos prekės. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šį asmenį, žinančių jo buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 967 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. gresia bauda arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
