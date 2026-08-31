 Kauno policija ieško vandalo

Kauno policija ieško vandalo

2026-08-31 10:48 diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo ir prašo visuomenės pagalbos.

<span>Kauno policija ieško vandalo</span>
Kauno policija ieško vandalo / Kauno policijos nuotr.

Kaip pranešė Kauno policija, rugpjūčio 5 d. apie 4.50 val. Kaune, A. Kriščiukaičio g., apgadintas automobilis „Toyota“. 

Padaryta turtinė žala siekia apie 242 eurus. 

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už turto sunaikinimą ar sugadinimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Šiame straipsnyje:
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Kauno policija
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