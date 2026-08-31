Kauno policija ieško vandalo

Kaip pranešė Kauno policija, rugpjūčio 5 d. apie 4.50 val. Kaune, A. Kriščiukaičio g., apgadintas automobilis „Toyota“.
Padaryta turtinė žala siekia apie 242 eurus.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].
Už turto sunaikinimą ar sugadinimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
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