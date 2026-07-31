 Kauno prokuroras Bagdonavičiaus stos prieš teismą

Kauno prokuroras Bagdonavičiaus stos prieš teismą

kaltę pripažįsta
2026-07-31 10:04
BNS inf.

Panevėžio apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai nežymiu šeimos nario sveikatos sutrikdymu ir grasinimu nužudyti pareikšti šiuo metu nuo pareigų nušalintam Kauno apylinkės prokuratūros prokurorui Juozui Bagdonavičiui.

Juozas Bagdonavičius
Juozas Bagdonavičius / I. Gelūno/BNS nuotr.

Kaip jau buvo pranešta, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus nukentėjusio asmens pranešimą apie šių metų birželio 27 dieną J. Bagdonavičiaus namuose įvykusį konfliktą. Dėl šio įvykio Generalinėje prokuratūroje taip pat buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, prokuroras nedelsiant nušalintas nuo pareigų.

Ikiteisminį tyrimą atlikusių Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnų surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad birželio 27-ąją kaltinamasis, būdamas neblaivus, tyčia sudavė ne mažiau kaip penkis smūgius žmonai į skirtingas kūno vietas bei grasino ją nužudyti.

Kaltinamasis savo kaltę pripažįsta. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Šiame straipsnyje:
Juozas Bagdonavičius
Kauno prokuroras
smurtas prieš žmoną
Teismas

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