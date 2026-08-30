Kauno rajone automobilis sužalojo mažylę

Kaip sekmadienį pranešė policija, šeštadienį apie 10 val. Jazminų gatvėje, kieme, automobilis „Toyota“, vairuojamas 1959 metais gimusio vyro, kliudė mažametę, gimusią 2025-aisiais.
Mažametė dėl patirtų sužalojimų pristatyta į gydymo įstaigą.
Kauno rajono Kulautuvos miestelyje automobilis sužalojo mažametę.
Kaip sekmadienį pranešė policija, šeštadienį apie 10 val. Jazminų gatvėje, kieme, automobilis „Toyota“, vairuojamas 1959 metais gimusio vyro, kliudė mažametę, gimusią 2025-aisiais.
Mažametė dėl patirtų sužalojimų pristatyta į gydymo įstaigą.
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