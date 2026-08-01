Kauno rajone degusiame vasarnamyje rastas žmogaus kūnas

Kaip nurodė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, apie 4.20 val. gautas pranešimas, kad Samylų kaimo Dobilėlio gatvėje dega namas.
Atvykus pajėgoms, vasarnamis degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs, sienos sudegusios. Apie 4.40 val. ugniagesiai su kvėpavimo aparatais pateko į pastato vidų, atjungė elektros tiekimą.
Maždaug 5.20 val. rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.
Gaisro metu vasarnamis visiškai sudegė, nukentėjo maždaug dešimt metrų nuo gaisravietės esantis gyvenamasis namas, apsilydė akumuliatorinė žoliapjovė.
Vanduo gaisrui gesinti buvo vežamas iš Kauno marių, esančių apie keturi kilometrai nuo gaisravietės.
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