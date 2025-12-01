Kauno rajone vos ant kojų pastovintis vyras mušė dar girtesnį asmenį

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, incidentas įvyko lapkričio 30 dieną, apie 14.30 val., Ringaudų seniūnijoje.
32-ejų neblaivus (3,34 prom.) vyras smurtavo prieš 42-ejų neblaivų (3,66 prom.) vyrą.
Sekmadienio popietę Kauno rajone įvykio neblaivių vyrų konfliktas.
