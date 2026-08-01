Kauno regione demaskuotas nelegalus nikotino pagalvėlių fabrikas, rasta per 300 tūkst. dėžučių

Kauno regione liepą demaskuotas šešėlinis nikotino pagalvėlių fabrikas, kuriame rasta daugiau nei 300 tūkst. dėžučių galimai padirbtos produkcijos, šeštadienį pranešė Muitinės kriminalinė tarnyba (MKT).
MKT Kauno skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), šių metų balandį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vienos Lietuvos mažosios bendrijos galimai neteisėtos ūkinės veiklos ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
Liepos viduryje Kauno apylinkėse muitinės kriminalistai patikrino šios įmonės patalpas. Kratos metu aptikta įrenginių linija, skirta nikotino pagalvėlių gamybai, pakavimui ir etikečių klijavimui.
Rasta apie 30 skirtingų rūšių, įvairių skonių, skirtingą nikotino kiekį turinčių nikotino maišelių dėžutėse. Iš viso sulaikyta daugiau nei 330 tūkst. dėžučių su žinomų gamintojų prekiniais ženklais.
Pasak MKT, aptikta ir daugybė jau pagamintų nikotino pagalvėlių dėžutėse be jokio ženklinimo, jų kiekis dar tikslinamas. Taip pat rastas didelis kiekis įvairios žaliavos – skysčių ir birių medžiagų – nikotino pagalvėlių gamybai.
Pareigūnų žiniomis, šešėlinė gamykla nikotino pagalvėles tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emyratams.
Kaip pabrėžė MKT, pagal Tabako gaminių kontrolės įstatymą nikotino pagalvėlės Lietuvoje vertinamos kaip švediško tabako gaminio, vadinamo „snusu“, imitacija. Tokių pagalvėlių gamyba ir prekyba šalyje yra draudžiama.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
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