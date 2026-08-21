Kauno senamiestyje – ugniagesių ir policijos ekipažai

„Policija paprašė ugniagesių padėti atidaryti buto duris. Tą ugniagesiai ir padarė. Įvykio aplinkybių aš nežinau“, – mūsų portalui teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.
Kauno apskrities policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt sakė, kad policija pranešimą apie įvykį A. Mapu gatvėje gavo 20.13 val.
„Buvo kreiptasi dėl galimo moters sveikatos sutrikimo. Policiją kvietė moters giminaičiai. Tačiau jokio kriminalo nėra, moteriai nieko blogo neatsitiko. Viskas yra gerai“, – pasakojo policijos budėtojas.
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