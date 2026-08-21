 Kauno senamiestyje – ugniagesių ir policijos ekipažai

Kauno senamiestyje – ugniagesių ir policijos ekipažai

2026-08-21 21:13 diena.lt inf.

Penktadienio vakarą į Kauno senamiestį atskubėjo ugniagesių ir policijos ekipažai. Apie tai portalą kauno.diena.lt informavo skaitytojas. Jis iš įvykio vietos –  A. Mapu gatvės –  atsiuntė ir nuotraukas. 

„Policija paprašė ugniagesių padėti atidaryti buto duris. Tą ugniagesiai ir padarė. Įvykio aplinkybių aš nežinau“, – mūsų portalui teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas. 

Skaitytojo nuotr.

Kauno apskrities policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt sakė, kad policija pranešimą apie įvykį A. Mapu gatvėje gavo 20.13 val. 

„Buvo kreiptasi dėl galimo moters sveikatos sutrikimo. Policiją kvietė moters giminaičiai. Tačiau jokio kriminalo nėra, moteriai nieko blogo neatsitiko. Viskas yra gerai“, – pasakojo policijos budėtojas. 

 

Šiame straipsnyje:
Kauno senamiestis
A. Mapu gatvė
ugniagesiai
Policija
sveikatos sutrikimas

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