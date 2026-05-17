Kauno teismas baigė mediko Abraičio apklausą, tačiau apklaus dar vieną liudytoją

Jis savo kaltę neigia ir teisme pakartojo anksčiau viešai išsakytą versiją, kad pacientes filmavo švietėjiškais ir pedagoginiais tikslais.
V. Abraičio advokatas Giedrius Danėlius sako, kad jo klientas, kaip ir anksčiau, nesutinka su jam pareikštais kaltinimais.
Teismas patenkino kaltinamojo ir jo gynybos prašymą apklausti teisme vieną liudytoją. Kiti liudytojai šioje byloje buvo jau apklausti anksčiau.
„Teismas tenkino mūsų prašymą dėl šio liudytojo. Mes esame prašę apklausti ir daugiau liudytojų, tačiau teismas šio prašymo netenkino. Mes manome, kad šie mūsų prašymai dėl liudytojų buvo visai pagrįsti, bet yra kaip yra“, – Eltai sakė advokatas G. Danėlius.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs birželio 18 dieną.
Pernai lapkritį prokurorui teisme perskaičius kaltinamąjį aktą, medikas kaltės nepripažino, jis pareiškė, kad parodymus duos, kai bus apklausti liudytojai ir nukentėjusiosios.
Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl šių nusikalstamų veikų buvo pradėtas atliekant su įtariamu kyšininkavimu susijusį tyrimą ir jo metu gavus duomenų apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus.
Buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. birželio iki 2023 m. birželio minėtomis aplinkybėmis buvo nufilmuota apie 20 šio gydytojo pacienčių. Duomenų apie vaizdo įrašų platinimą ikiteisminio tyrimo metu negauta.
Byloje nukentėjusiomis pripažintos 8 moterys, jos teisme buvo apklaustos anksčiau. Bendra nukentėjusiųjų apytikslė ieškinių suma siekia apie 67 tūkst. eurų. Kaltinamo gydytojo turtui toliau taikomas areštas siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų civilinius ieškinius, jeigu teismas juos patenkintų.
Be to, V. Abraičiui toliau draudžiama užsiimti akušerio ginekologo veikla. Pastarąjį kartą, kovo 13 d., teismas šį ribojimą pratęsė iki birželio 20 d.
Nagrinėjama dar viena byla
Sausį Klaipėdos apygardos teismas nusprendė uždaruose posėdžiuose nagrinėti kitą V. Abraičio bylą, joje medikas kaltinamas kyšininkavimu. Be šio mediko byloje teisiami dar trys asmenys.
Sausio 27 d. buvo pradėtas baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Kaltinamieji kaltės dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų nepripažino.
Šią bylą Klaipėdos apygardos prokuratūra nagrinėti teismui perdavė pernai spalį. Joje keturi asmenys kaltinami kyšininkavimu, o vienas – jų papirkimu. Vienas iš kaltinamųjų kyšininkavimu – V. Abraitis.
Kartu su J. Abraičiu šioje byloje teisiamas ir žinomas uostamiesčio medikas Jonas Sąlyga. Jis dabar vadovauja Klaipėdos miesto poliklinikai. Kaltinimai J. Sąlygai nėra susiję su jo dabartine darboviete.
Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, byloje trys iš kyšius galimai priėmusių asmenų dirbo medicinines paslaugas teikiančiose viešosiose įstaigose, o vienas — savivaldybės administracijos skyriuje.
Bylos duomenimis, Ukmergės rajono gyventoja, veikdama asmeniniais arba savo artimųjų interesais, Klaipėdos ir Palangos miestuose esančiose įstaigose vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams bei gydytojui iš Kauno kyšiais atsidėkojo už priėmimą pas gydytojus be išankstinės registracijos ir už kokybiškesnių bei didesnio kiekio sveikatos priežiūros paslaugų ar procedūrų gavimą.
Kyšiai – iš viso daugiau kaip 1,5 tūkst. eurų – buvo teikiami per neatlygintinai atliekamus aplinkotvarkos darbus – augalų sodinimą, medžių genėjimą, sklypų priežiūrą ir kitus darbus valstybės tarnautojų ar jų artimųjų privačiuose sklypuose. Darbus kaltinamoji organizavo ir apmokėjo, pasitelkusi savo sutuoktinio vykdomą individualią žemės ūkio veiklą bei jo darbuotojus.
Įtariama, kad kaltinamoji, siekdama, jog jai artimas asmuo būtų be eilės priimtas ir konsultuotas Kauno klinikose, minėtais darbais atsiskaitė su dabar jau nebedirbančiu gydytoju akušeriu ginekologu, tai yra V. Abraičiu.
Anot prokuratūros, kaltinamoji suorganizavo ir neatlygintinai atliko teritorijos tvarkymo bei augalų sodinimo darbus Klaipėdos universiteto ligoninės tuometiniam laikinajam vadovui J. Sąlygai už tai, kad šis padėjo jos artimam asmeniui patekti į reabilitacijos ligoninę.
Už tai, kad jam ten buvo ilgiau teiktos reabilitacijos paslaugos, skirta daugiau procedūrų ir užtikrinta geresnė priežiūra, teisėsaugos duomenimis, kaltinamoji suorganizavo ir atliko aplinkotvarkos darbus Palangos reabilitacijos ligoninės vieno skyriaus vedėjos šeimos privačiame sklype.
Dar vienu atveju kaltinamoji, veikdama savo sutuoktinio interesais, per tarpininkę davė kyšį Klaipėdos savivaldybės administracijos tarnautojai taip siekdama sklandaus darbų priėmimo tvarkant Klaipėdos viešąsias erdves ir palankumo ateityje.
Naujausi komentarai