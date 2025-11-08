Kauno ugniagesiai gelbėjo ne tik „TikTok“ „žvaigždę“, bet ir spąstuose atsidūrusius vaiką bei senolį

Remiantis minėta suvestine, nesusipratimai bei pranešimai apie kurioziškus įvykius pasipylė tądien dar prieš vidurdienį. Kaip jau rašyta, pirmiausiai skubėta į pagalbą vienai Šiaurės prospekto gyventojai, gavus pranešimą, kad „TikTok“ platformoje pranešėja mato, jog merginai reikia pagalbos. Ugniagesiai gelbėtojai turėjo padėti kitoms specialiosioms tarnyboms patekti į merginos butą. Tačiau jų pagalbos neprireikė – mergina pati atidarė duris.
14.19 val. užregistruotas ir senjorės pagalbos šauksmas iš Aleksoto – Senosios Obels gatvės. Ji teigė aptikusi upelyje šalia namų nuo šlaito nukritusį neblaivų sugyventinį, kuris, panašu, kad ten – jau kelios valandas, nes dėl girtumo bei didelio svorio niekaip negali išlipti. Skambinant į Bendrąjį pagalbos centrą pranešėjos sugyventinis jau sėdėjo išsekęs šlaito papėdėje, kojoms ir toliau mirkstant vandenyje.
Ugniagesiai gelbėtojai rado šį aštuntą dešimtį pradėjusį nelaimėlį sušalusį. Ir užnešę neštuvais į šlaito viršų, šildė jį iki greitosios medikų, kuriems taip pat praėjusią parą net du kartus dėl užklimpimo vykstant į iškvietimus teikė pagalbą, atvykimo. Galiausiai atvykus greitosios medikams, kurių teko laukti apie pusvalandį, nelaimėlis perduotas jiems.
16.14 val. ugniagesiai gelbėtojai kviesti ir į P. Lukšio gatvę. Policija tradiciškai prašė jų patekti į vieną ten esančio daugiaaukščio butą. Tačiau šį kartą ugniagesiams gelbėtojams naudoti turimos įrangos, kaip ir jėgos bei miklumo laipiojant kopėčiomis ar leidžiantis nuo stogų, neprireikė, nes šio buto duris atidarė atvykę giminaičiai.
Policijos atstovė portalui kauno.diena.lt patikslino, kad juos į minėtą daugiabutį iškvietė vaiko teisių apsaugos specialistė, gavus pranešimą, kad viename jo bute galimai girtaujama ir neprižiūrimas vaikas. Patekus į butą, rastas 47-erių metų vyras, kuriam nustatytas 2,48 prom. girtumas, šiek tiek blaivesnė – 1,51 prom. – 41-erių metų moteris ir šešerių metų berniukas. Pastarasis perduotas giminaičiams.
18.48 val. užregistruotas pranešimas apie pamokančią nelaimę Ringauduose – kad pildant dujomis žiebtuvėlį moteris apdegė veidą, kaklą ir krūtinę. Tačiau, panašu, kad pas ją vyko tik greitosios medikai.
Galiausiai 0.46 val. sulaukta dar vieno policijos prašymo padėti patekti į vieną Raudondvario plento butą. Tačiau ir šį kartą ugniagesių gelbėtojų pagalbos neprireikė – buto duris atidarė patys jo gyventojai.
Kauno policijos atstovė patikslino, kad jos kolegos vyko į minėtą butą, kurio durų iš pradžių niekas neatidarė, 0.06 val. gavę moters pranešimą, kad vakare prieš ją smurtavo vyras, kuris dabar lyg niekur nieko miega. O ji laukia pareigūnų. Pastariesiems patekus į butą, jame rasta 51-erių metų moteris, kuriai konstatuotas 3,41 prom. girtumas, ir trejais metais jaunesnis vyras, kuris įpūtė į alkoholio matuoklį tik 0,26 promiles. Tačiau neatmetama, kad dėl to, jog numigo, kai policiją kvietusi moteris, belaukiant pareigūnų, toliau vartojo alkoholį. Anot policijos atstovės, surinkta medžiaga aplinkybių patikslinimui ir smurto artimoje aplinkoje orderis galimam įtariamajam netaikytas, nes kvietusioji pagalbą vizualiai neatrodė patyrusi smurtą.
Belieka konstatuoti, kad tai – tik ketvirtadalis praėjusią parą budėjusios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pamainos, kurios vyresnysis, baigdamas budėjimą, portalui kauno.diena.lt teigė, kad jis buvo pakankamai ramus, užregistruotų pranešimų apie iškvietimus.
Naujausi komentarai