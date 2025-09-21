Kraupu: rasti negyvi žmonės, kaukolė be apatinio žandikaulio

Šeštadienį ryte Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 60 metų amžiaus vyriškio kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kiek vėliau tą pačią dieną Kauno rajone, Garliavos apylinkės seniūnijoje, miške, rasta žmogaus kaukolė be apatinio žandikaulio. Aplinkybės aiškinamos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šeštadienį vakare Kaune, Dzūkų gatvėje, prie namo laiptinės, rastas 1960 metais gimusio vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai