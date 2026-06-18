Kruvina drama Šilainiuose: nukentėjusiuoju pripažintas ir mažametis, kurio akyse viskas įvyko

Kaip jau rašyta, pranešimu apie šią kruviną dramą buvo pradedamos pernykštės birželio 16-osios Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius tos paros kriminalus šalyje.
Jose teigta, kad tądien – apie 13.40 val. Kaune, Baltijos gatvės daugiabutyje, 54-erių metų vyras ginčo metu savo bute kirviu sužalojo ketveriais metais jaunesnę moterį. Ji paguldyta į ligoninę. Įtariamasis ieškomas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nukentėjusioji tą popietę atsidūrė viename iš Kauno klinikų reanimacijos skyrių. Ir jos būklė buvo sunki, o medikų prognozės – niūrios. Po jų atliktos nukentėjusiosios apžiūros ikiteisminis tyrimas, kuris iš pradžių buvo pradėtas dėl fizinio skausmo savo šeimos nariui sukėlimo, buvo perkvalifikuotas jau į sunkų savo šeimos nario sveikatos sutrikdymą.
Vėliau teismo medicinos ekspertai konstatavo, kad nukentėjusiajai ne mažiau vienuolika kartų buvo suduota kirvio ašmenimis į galvos sritį bei kitas kūno vietas. Daugiausia smūgių teko galvai – nukentėjusiosios kaktoje konstatuotos septynios kirstinės žaizdos.
Apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui pranešė prisistatyti nepanoręs vyras. Vėliau paaiškėjo – kad pats V. K., kuris, policijai atvykus, jau buvo pasišalinęs iš nusikaltimo vietos.
Paskelbus V. K. paiešką, jis buvo rastas Vokietijoje, iš kurios parsigabentas į Lietuvą pernykščio lapkričio pabaigoje ir yra iki šiol suimtas. Šis kaunietis – jau ne kartą teistas. Tarp turimų teistumų yra ir už smurtinius nusikaltimus. O 2025-ųjų balandžio pabaigoje, t.y. likus mažiau kaip porai mėnesių iki minėto šiurpaus išpuolio prieš sugyventinę, jis jau buvo išgirdęs Kauno apylinkės teismo nuosprendį dėl nežymaus jos sveikatos sutrikdymo, už kurį jam buvo skirtas laisvės apribojimas pusei metų. Tačiau, panašu, kad po to jiedu vėl susiėjo.
Kaip jau užsiminta, naują išpuolį prieš sugyventinę V. K. įvykdė jos sūnaus – pradinių klasių moksleivio akivaizdoje. Atvykę policijos pareigūnai jo mamą, kurios apklausti nebuvo galimybės, rado kraujo klane.
Po šios dramos mažametį priglaudė artimieji. O pripažinus ir jį nukentėjusiuoju sunkaus mamos sveikatos sutrikdymo, padaryto itin žiauriai, byloje, mažametį teisme atstovaujantis jam skirtas advokatas pareiškė V. K. ieškinį dėl berniuko patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu.
Mažamečio mama, kuri išoriškai šiandien neatrodo patyrusi tokią traumą – ir kalba, ir vaikšto, kas, anot medikų, prilygsta stebuklui, taip pat pateikė V. K. tokį patį ieškinį, prašydama 15 tūkst. eurų moralinio atlygio. Už jai suteiktas medicinos paslaugas Valstybinė ligonių kasą prašo priteisti iš V. K. daugiau kaip 10 tūkst. eurų.
Atvertus šią bylą Kauno apygardos teisme, V. K. iš esmės savo kaltę pripažino. Tik teigė negalintis paaiškinti, kodėl taip pasielgė, versdamas kaltę per konfliktą patirtam susinervinimui. O tada po ranka pasitaikė minėtas kirvis, kuris laikytas daugiabutyje, nes kartais jo prireikdavo važiuojant į mišką.
Nors teisiamasis tikina, kad buvo tada blaivus, nukentėjusioji tai neigia.
Pagal pareikštą kaltinimą sunkiai itin žiauriai sutrikdžius savo šeimos nario sveikatą, V. K. gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki dvylikos metų.
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