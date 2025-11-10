Kruvinas šeštadienis Garliavoje: nužudymu įtariamus sūnų ir motiną prašoma suimti

Kaip jau rašyta, 36-erių Vytenio Š., kuris taip pat gyveno Garliavoje – Vytauto gatvėje, kūnas be gyvybės ženklų ir su durtine-pjautine žaizda dešinėje pilvo pusėje buvo rastas apie 16.45 val. įtariamųjų namų Dobilų gatvėje koridoriuje. Po to, kai buvo pranešta apie šiame nuosavame name įvykusias grumtynes, per kurias sužalotas žmogus. Pirminiais duomenimis, apie tai pranešė vyras – panašu, kad vienas iš įtariamųjų, nes tragiškai pasibaigusiose išgertuvėse, vykusiose tądien šiame vieno aukšto mūrinuke, dalyvavo tik trys asmenys: du jauni vyrai ir vieno iš jų motina. Nors visų jų pavardės – skirtingos.
Kadangi nežinota, kiek žmonių dalyvavo grumtynėse, apie kurias pranešta, į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios policijos pajėgos. Ir net kinologas su tarnybiniu šunimi, nors galimi įtariamieji – jau minėti 27-erių metų sūnus ir 58-erių metų jo motina buvo sulaikyti įvykio vietoje, kai atvykus nurodytu adresu sužalotasis jau rastas miręs.
Prieš uždarant įtariamuosius į areštinę, motinai konstatuotas lengvas – 1,37 prom. girtumas. Sūnui – vidutinis (2,22 prom.).
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nuspręsta kreiptis dėl abiejų įtariamųjų suėmimo, nes po jų apklausos išsiblaivius įvykio aplinkybės – vis tiek neaiškios. Esant tokiai situacijai, ir motinai, ir sūnui pareikšti tokie patys įtarimai – dėl nužudymo veikiant bendrai.
Nepaisant to, kad iki šiol jų abiejų biografijos buvo be teistumų ir abu, pirminiais duomenimis, turi darbus, kreiptasi į teismą dėl abiejų suėmimo dviem mėnesiais ir visais trim Baudžiamojo proceso kodekse numatytais šios griežčiausios kardomosios priemonės pagrindais – kad nesuėmus įtariamųjų nužudymu, jie gali pasislėpti, trukdyti ikiteisminiam tyrimui ar net daryti naujus nusikaltimus. Pastaroji priežastis, nepaisant jau minėtų švarių įtariamųjų biografijų, motyvuojama tuo, kad kartą jau peržengus raudoną liniją, kitą kartą jiems padaryti tą patį jau gali būti lengviau.
Tai, kad Dobilų gatvėje, kurioje įvykdyta žmogžudystė, nėra nei lindynių, nei asocialių asmenų, portalui kauno diena.lt teigė ir Garliavos seniūnijos darbuotojai. Anot jų, nepriklausė šiai kategorijai ir velionis.
Nors, pirminiais duomenimis, name, kuriame įvykdytas šis klasikinis vartojant alkoholį sunkus nusikaltimas, gyvena ir daugiau žmonių – ne tik įtariamieji, panašu, kad apie tai, kas įvyko, žino tik pastarieji ir daugiau jokių liudytojų nėra. O tai reiškia, kad įtariamieji gali versti kaltę velioniui. Nors tragiškai pasibaigęs konfliktas, vartojant alkoholį, galėjo kilti ir tarp jame dalyvavusių jaunų vyrų, ir tam vieno iš jų mamos bei svečio. Be to, jauniems vyrams susigrūmus, mama galėjo ateiti sūnui į pagalbą ir net pati atlikti lemiamą veiksmą. Ir tas vienintelis dūris peiliu buvo lemtingas. Kita vertus, jeigu tai padarė sūnus, motina gali būti linkusi tai nutylėti.
Kauno apylinkės teismas turi nuspręsti, ką toliau daryti su įtariamiaisiais, šiandien iki darbo dienos pabaigos, nes jie buvo sulaikyti 48 val. be teismo leidimo šeštadienį – apie 17 val.
Abu įtariamieji dalyvauja šiandien po pietų numatytuose teismo posėdžiuose, kuriuose bus nagrinėjamas prokuroro prašymas juos suimti dviem mėnesiams, nuotoliniu būdu iš policijos areštinės.
Šeštadienio tragedija Garliavoje – pirmasis šiais metais nužudymas Kauno rajone. 2024-aisiais jų buvo keturi ir visuose taip pat nustatyti įtariamieji. Tuo tarpu Kaune šiemet užregistruoti keturi nužudymai. Per visus 2024-uosius jų buvo šeši. Anot policijos atstovės, ir visuose šiųmečiuose bei pernykščiuose Kauno nužudymuose nustatyti įtariamieji.
