„Kulautuvoje įvyko tragedija“: laukiama, kad vietoj šuns bus sudraskytas vaikas?

Išlėkė pro vartelius
Kauno rajono policijos komisariate užregistruotas pareiškimas, kad pirmadienį (rugjūčio 3 d.), apie pusę dešimtos vakaro, agresyvus šuo sudraskė šunelį. Įvykio detales tikslinanti policija nenurodo, kokios veislės buvo tragiškų padarinių sukėlęs šuo.
Pirminiais duomenimis, agresyvus šuo išbėgo pro pravirus privačios teritorijos vartelius ant šaligatvio ir užpuolė pasivaikščioti išvestą šunelį.
Nelaimės aplinkybes feisbuke aptarinėjantys Kulautuvos gyventojai tvirtina, kad tai galėjo būti vadinamasis kovinis šuo, galbūt pitbulis.
Kaltės šešėlis
Įvykiu pasibaisėję žmonės pabrėžia, kad šioje situacijoje kaltas ne šuo, o šeimininkas.
„Jei man taip atsitiktų, jei mano šunelį sudraskytų agresyvus šuo, nežinau, ką padaryčiau, – sudraskyčiau tą šunį. Tačiau, kalbant dalykiškai ir konstruktyviai, visa kaltė dėl siaubingo aplaidumo tenka augintinį sudraskiusio šuns šeimininkui“, – „Kauno dienai“ pabrėžė buvusi šunų dresuotoja Dalia Mickienė.
Kulautuvos feisbuko grupėse įvykis sukėlė emocingų diskusijų. Augintinio netekusiai moteriai buvo reiškiamos užuojautos ir palaikymas, liejosi pasipiktinimas augintinį užpuolusio šuns šeimininkais.
Kai kurie tvirtino, kad nelaimė brendo, nes, vaikštant Kulautuvos gatvelėmis, neretai galima patirti nesaugumo jausmą – už tvorų urzgia, loja šunys.
Dėl žmonių neatsakingumo iš kiemo išbėgęs kovinio tipo šuo mirtinai sudraskė mylimą šeimos augintinį.
Vadina tragedija
Vienas iš pirmųjų fesbuke pasirodžiusių įrašų apie nelaimę buvo apibendrinamojo pobūdžio.
„Kulautuvoje įvyko tragedija. Dėl žmonių neatsakingumo iš kiemo išbėgęs kovinio tipo šuo mirtinai sudraskė mylimą šeimos augintinį. Tai ne nelaimingas atsitikimas. Tai padarinys to, kad vieni šunis vedžioja be pavadėlių, kiti nesugeba užtikrinti, jog jų šuo neišbėgtų iš kiemo, o dar kiti mano, kad taisykles galioja visiems, tik ne jiems“, – augintinių šeimininkams tenkančią atsakomybės naštą pabrėžė savo poziciją feisbuke išdėsčiusi vietos gyventoja.
Ji apgailestavo, kad skausmas netekus mylimo augintinio yra neapsakomas.
„Tai šeimos narys, o ne daiktas, kurį galima pakeisti. Širdis sudaužyta visam laikui. Ir dabar noriu paklausti – ko dar laukiama? Kad vietoj šuns bus sudraskytas vaikas? Senjoras? Žmogus, vedantis savo augintinį su pavadėliu? Ar tik tada prasidės tikra kontrolė ir atsakomybė?
Kiek dar Kulautuvoje bus toleruojami palaidi šunys? Kiek dar šunys bus vedžiojami be pavadėlių? Kiek dar bus paliekami atviri vartai, nors kiemuose laikomi dideli ir pavojų galintys kelti šunys“, – vardijo Kulautuvos gyventoja.
Pritaria viešumui
Nerimą keliančią augintinių šeimininkų kultūrą kritikavo ir kiti diskusijos dalyviai.
„Pastebėjau jau senokai, kad palaidi šunys laksto, šokinėja arba puola, vartai palikti ir bet kada šuo gali išbėgti“, – dalijosi pastebėjimais diskusijos dalyvė.
„Gal reikėtų įvardyti, kieno šuo tai padarė, arba parašyti, kurioje gatvėje tai įvyko. Žmonės turi teisę žinoti, kur ir ko saugotis. Viešumas šiuo atveju – ne kerštas, bet prevencija. Jei šuo jau sukėlė tokią tragediją, bendruomenė turėtų būti informuota, kad būtų įmanoma išvengti dar skaudesnių padarinių“, – tvirtino saugumu gyvenvietėje susirūpinęs vyras.
„Neatsakingam šeimininkui reikėtų didelės baudos ir konfiskuoti šunį, surasti jam naujus namus, kur šunimi bus rūpinamasi, kaip pridera“, – pabrėžė savo nuomonę išreiškusi diskusijos dalyvė.
Taisyklės – aktualu
Nuomonių ir pasisakymų feisbuke sraute pasitaikė tvirtinimų, kad kartais maži šuneliai patys išprovokuoja didelių šunų agresiją, ypač kai mažieji augintiniai būna be pavadėlio.
Dėl įvykusios tragedijos savo pastebėjimais su „Kauno diena“ pasidalijusi Lietuvos kinologų draugijos dresuotojų kolegijos narė Agnė Jazukevičiūtė visų pirma atkreipė dėmesį, kad kiekviena savivaldybė yra patvirtinusi gyvūnų laikymo ir priežiūros taisykles, kurių privaloma besąlygiškai laikytis.
„Skirtingose savivaldybėse taisyklės gali nežymiai skirtis, tačiau jų esmė ta pati – šeimininkai privalo užtikrinti, kad augintiniai nekeltų grėsmės žmonėms ir turtui, nepažeistų kaimynų teisių. Viešose vietose šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu, užtikrinant saugumą. Agresyvūs ar pavojingi šunys turi būti vedžiojami su antsnukiu. Draudžiama šunis palikti be priežiūros bendrojo naudojimo patalpose, laiptinėse ar kiemuose“, – į bendrąsias gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių nuostatas atkreipė dėmesį A. Jazukevičiūtė.
Skirtinga agresija
Pasiteiravus, ar nėra spragų vadinamųjų kovinių šunų priežiūros reikalavimuose, dresuotoja A. Jazukevičiūtė sakė pastebinti tendenciją pervertinti kai kurių šunų agresyvumą.
„Problemų pridaro visokie šunys, tačiau dažnai eskaluojamas vadinamųjų kovinių šunų elgesys. Dabar yra sudarytas pavojingų šunų sąrašas. Tokios oficialios kategorijos, kaip koviniai šunys, jau net nebėra. Pavyzdžiui, strafordšyro terjerus žmonės dažniausiai suvokia kaip kovinius šunis, bet tie šunys nekoviniai ir net niekada nebuvo naudojami kovoms. Vadinamųjų kovinių šunų agresija žmonių atžvilgiu net mažiau išreikšta, tačiau gali būti didesnė agresija gyvūnams, nes jie buvo ruošiami kovoms su gyvūnais. Kalbant apie atvejį Kulautuvoje, negalėčiau daryti išvadų, nes reikia turėti daugiau informacijos, žinoti svarbius aspektus. Jei susipjauna dideli šunys, gali nebūti net žaizdelės. Tiesiog, kaip sakau, būna apsižodžiauta. Tačiau jei toks apsižodžiavimas įvyksta tarp mažo ir didelio, viskas gali baigtis tragiškai“, – perspėjo kinologė.
Ji akcentavo: kad ir kokia būtų situacija, už padarinius visada atsakingas augintinio šeimininkas, kuris privalo užtikrinti, kad jo šuo nekeltų aplinkiniams nei grėsmės, nei problemų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)