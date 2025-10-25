Laisvės alėjos bare – konfliktas

Policijos duomenimis, spalio 25 d. apie 1.30 val. bare nenustatytas vyras keletą kartų trenkė 25-erių vyrui, sutrikdė įmonės veiklą ir pasišalino.
Vos prasidėjus savaitgaliui Kaune – neramumai. Laisvės alėjoje esančiame bare įvyko konfliktas.
Policijos duomenimis, spalio 25 d. apie 1.30 val. bare nenustatytas vyras keletą kartų trenkė 25-erių vyrui, sutrikdė įmonės veiklą ir pasišalino.
Nukentėjusysis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
