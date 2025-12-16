LAT nusprendė, kad kamuoliniai nuteisti pagrįstai, bausmės kiek sumažintos

Antradienį LAT pranešė, kad paliko galioti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimų dalis, kuriomis 15 organizuotos grupės narių pripažinti kaltais dėl įvairių nusikaltimų: neteisėto laisvės atėmimo, dviejų asmenų sveikatos sutrikdymo ir rengimosi sunkiai sutrikdyti dar vieno asmens sveikatą, plėšimo, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir jų kontrabandos, dokumentų klastojimo, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo.
Vis tik teisėjų kolegija taip pat pripažino, kad sprendimas sumažinti nuteistiesiems paskirtų bausmių dydžius yra tinkamas. Dėl to kasacinis teismas pakeitė apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir nuteistiesiems paskirtas galutines subendrintas bausmes sumažino tokia pat dalimi, kokia buvo sumažintos pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu.
Pavyzdžiui, gaujos vadeivai Giedriui Janoniui apeliacinio teismo skirta 13 metų bausmė sumažėjo iki 12 metų ir 1 mėnesio. Tai didžiausia bausmė šioje byloje. Mažiausia – pustrečių metų.
Kasacinis teismas, išnagrinėjęs skunduose keliamą apeliacinio teismo šališkumo klausimą, atmetė kasatorių argumentus, kad apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, turėjo išankstinį nusistatymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad, priešingai nei nurodoma kasatorių skunduose, apeliacinės instancijos teismo teisėja neatliko jokių procesinių veiksmų toje pačioje byloje, o dalyvavo atskirtose bylose.
Nepaisant dalies tų pačių proceso dalyvių, baudžiamoji byla buvo nagrinėjama dėl kitų nusikalstamų veikų. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos narė kitose – atskirtose – bylose nevertino nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pateiktų kaltinimų pagrįstumo.
Teisėjų kolegija nenustatė esminių pažeidimų.
Teismas, pasisakydamas dėl liudytojo, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės, parodymų vertinimo, nurodė, kad teismai atsižvelgė į šio liudytojo procesinio statuso byloje specifiškumą, įvertino jo parodymų patikimumą, lygino juos su kitais byloje ištirtais įrodymais. Taip pat byloje išsamiai ir nešališkai įvertinti visi įrodymai.
Pasisakydamas apie kasacinio skundo argumentus dėl pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės, LAT juos pripažino pagrįstais. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos nagrinėjimo teismuose trukmė buvo pernelyg ilga, nes nebuvo paisoma ypatingo stropumo pareigos. Tokia ilga proceso trukmė nagrinėjamoje byloje nėra pateisinama.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
