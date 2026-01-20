Iš lindynės – į Probacijos tarnybą su rastu masyviu peiliu: akiplėšą nuginklavo policija

Kaip jau rašyta, policijos suvestinės praneša, kad pirmadienį apie 10 val. Kaune, Kęstučio gatvėje įsikūrusiame Probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriuje neblaivus (2,48 prom.) vyras, gimęs 1981 m., iš kuprinės išsitraukė peilį ir mojavo juo prieš save. Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Minėtas asmuo uždarytas į policijos areštinę bei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, šis incidentas įvyko minėto skyriaus specialistės, pas kurią peilio savininkas privalo ateiti kartą per mėnesį, kabinete. Ir tuo metu jame buvo tik jiedu.
Kulminacija įvyko, kai specialistė, užuodusi nuo svečio, kuris atėjo pas ją iš anksto nesusitaręs, sklindantį alkoholio kvapą ir patikrinus alkoholio matuokliu jo girtumą, pildė apie tai dokumentus, nes vienas iš įpareigojimų, teismui skyrus jam laisvės apribojimą už nesunkų sveikatos sutrikdymą, buvo draudimas vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Pareigūnei pildant minėtus dokumentus, jos svečias, nieko nesakęs, išsitraukė iš savo kuprinės minėtą, kabineto šeimininkės teigimu, apie pusės metro ilgio (galimai sulankstomą) savadarbį peilį, pačiupinėjo jo ašmenis ir vėl įsidėjo į kuprinę.
Tačiau ir to užteko, kad išsigandusi pareigūnė išbėgtų į koridorių. Anot ten buvusių jos kolegų, ji teigė, kad nežinanti, ką daryti, ir klausė jų, kur viršininkai. Pagaliau paaiškėjus, kas įvyko, kolegos iškvietė policiją.
Neatmetama, kad pareigūnė galėjo nejuokais išsigąsti, žinodama savo svečio biografiją. O jis – daug kartų teistas už įvairius smurtinius nusikaltimus, tarp kurių yra ir teistumas už seksualinį nusikaltimą. Už išžaginimą, kuris vėliau buvo perkvalifikuotas į seksualinį prievartavimą, jam buvo skirtas šešerių metų laisvės atėmimas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, į Probacijos tarnybą atskubėję policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį viešosios tvarkos pažeidimu jo nejuokais išgąsdintos specialistės kabinete, iš kurio jis niekur nebėgo.
Per apklausą policijoje įtariamasis teigė radęs šį peilį naktį iš sekmadienio į pirmadienį vienoje Aleksoto lindynėje, iš kurios, galimai, ir atėjo į Probacijos tarnybą. Jis sakė, kad nusprendęs šį peilį pasiimti, nes šis jam patiko. Tačiau nieko sužaloti su juo neketino, nors sutinka, kad Probacijos specialistę galėjo išgąsdinti. Bet, kodėl taip pasielgė, paaiškinti negalėjo, – vertė kaltę alkoholiui.
Po nakties, praleistos policijos areštinėje, antradienį įtariamasis bus paleistas į laisvę, skiriant jam rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos. O ši – Krikščioniškosios labdaros fondo įmonės Kauno socialinės reabilitacijos centras „Tėvo namai“, esantis Šančiuose, nes, panašu, kad jis neturi gyvenamosios vietos.
Kaip tolesnį šio asmens likimą paveiks nustatytas teismo jam skirto įpareigojimo pažeidimas, neaišku. Tačiau greičiausiai bus kreiptasi į teismą, skyrusį šiam ne kartą už smurtinius nusikaltimus teistam asmeniui minėtą švelniausią už nesunkų sveikatos sutrikdymą laisvės apribojimo bausmę, kad Temidės tarnai ją pakeistų į sunkesnę. O pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo perspektyvoje gali būti perkvalifikuotas į admistracinę teiseną, nes nusikaltimui būtino Probacijos tarnybos darbo sutrikdymo ikiteisminį tyrimą pradėję teisėsaugininkai neįžvelgia.
