Magistralėje sunkvežimis rėžėsi į atitvarus: nevažiuokite – čia visiškas chaosas

„Ties Gynėvės upe prie Ariogalos, 50 km iki Kauno, nuo kelio nuvažiavusi krovininė mašina. Niekas nenukentėjo, bet susidarė automobilių spūstis važiuojant nuo Klaipėdos“, – portalui kauno.diena.lt nurodė skaitytojas.
Žiniasklaidoje cituojami policijos atstovai teigia, kad avarija įvykusi ryte, tačiau apgadinta transporto priemonė iš įvykio vietos nepatraukta ir trukdo eismui.
„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas
Navigacijos sistemos rodo, kad ties Ariogala susidarę kritiniai transporto kamščiai.
Portalas „Delfi“ skelbia, kad šiame kelyje visiškas chaosas – mašinos su įjungtais avariniais žibintais mėgina apsisukti ir važiuoti prieš eismą, kiti juda atbulomis.
Rekomenduojama rinktis kitą maršrutą.
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