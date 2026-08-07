 Magistralėje sunkvežimis rėžėsi į atitvarus: nevažiuokite – čia visiškas chaosas

Magistralėje sunkvežimis rėžėsi į atitvarus: nevažiuokite – čia visiškas chaosas

kai kurie apsisuka ir važiuoja prieš eismą
2026-08-07 16:57 diena.lt inf.

Penktadienį kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda sunkvežimis rėžėsi į atitvarus. Nors eismo nelaimė įvyko ryte, pavakarę vairuotojai pranešė apie šioje vietoje susiformavusias didžiules spūstis.

<span>Magistralėje sunkvežimis rėžėsi į atitvarus: nevažiuokite – čia visiškas chaosas</span>
Magistralėje sunkvežimis rėžėsi į atitvarus: nevažiuokite – čia visiškas chaosas / „Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.

„Ties Gynėvės upe prie Ariogalos, 50 km iki Kauno, nuo kelio nuvažiavusi krovininė mašina. Niekas nenukentėjo, bet susidarė automobilių spūstis važiuojant nuo Klaipėdos“, – portalui kauno.diena.lt nurodė skaitytojas.

Žiniasklaidoje cituojami policijos atstovai teigia, kad avarija įvykusi ryte, tačiau apgadinta transporto priemonė iš įvykio vietos nepatraukta ir trukdo eismui.

„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas

Navigacijos sistemos rodo, kad ties Ariogala susidarę kritiniai transporto kamščiai.

Portalas „Delfi“ skelbia, kad šiame kelyje visiškas chaosas – mašinos su įjungtais avariniais žibintais mėgina apsisukti ir važiuoti prieš eismą, kiti juda atbulomis.

Rekomenduojama rinktis kitą maršrutą.  

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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