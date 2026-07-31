Masinė avarija prie Kauno sutrikdė eismą

Pranešama apie avariją kelyje Vilnius-Kaunas, Kaišiadorių rajono ribose. Vienur nurodoma, kad susidūrė trys automobiliai, kitur kalbama ir apie penkis. Patikslinama, kad transporto priemonės susidūrė prie Karčiupio, netoli Neveronių.
„Lygiam kelyje, autostradoje, sugeba susigrūst trys auto. Kamščiai vėl belekokie. Važiuojant link Kauno nuo Rumšiškių“, – feisbuko grupėje „Kur stovi policija“ rašė vienas vairuotojų. Grupėje „Reidas Lietuvoje“ nurodyta, kad avarija įvykusi kelio Vilnius-Kaunas 85 km.
„Kada žmones pasimokys iš kitu klaidų? Kur taip skuba? Į kapines“, – apgailestavo vienas komentatorių. Kitas patarė žiūrėti ne į leistiną greitį, o į eismo srautą ir situaciją. „Tada bus visiems liuks“, – konstatavo vairuotojas.
Kauno policijos atstovai portalui kauno.dien a.lt nurodė, kad liepos 31 d. 11.05 val. gautas pranešimas, jog Kaišiadorių r., kelyje Vilnius-Kaunas, ties Jakštonių k., susidūrė penki automobiliai.
Į avariją pakliuvo „Infitniti”, vairuojamas 64 m. vyro, „Škoda”, vairuojamas 65 m. vyro, „Volkswagen”, vairuojamas 47 m. vyro, „Ford”, vairuojamas 49 m. vyro ir „Nissan”, vairuojamas 38 m. moters.
Pareigūnų turimais duomenimis, vairuotojai – blaivūs, sutarė dėl kaltės ir supildė eismo įvykio deklaraciją.
Apie 13.30 val. kelias atlaisvintas, eismas vyksta abiem eismo juostomis.
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