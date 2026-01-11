Masiulis toliau siekia išeiti į laisvę

Kauno apygardos teismas gavo kalinčio buvusio politiko apeliacinį skundą ir sausio pabaigoje dėl jo priims sprendimą. Jis bus galutinis ir neskundžiamas.
„Skundas išsiųstas į apeliacinę instanciją, prašo jį tenkinti ir panaikinti Kauno apylinkės teismo nutartį. Prašoma patvirtinti komisijos nutarimą“, – Eltai sakė Kauno apylinkės teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Skunde E. Masiulis taip pat rašo, kad žemesnės instancijos teismas nepagrįstai išplėstinai išėjo iš įstatymo suformuotos valios, blogina jo padėtį.
Buvęs politikas stebisi, kodėl Kauno apylinkės teismas priėmė tokį sprendimą, nes tiek teismas, tiek komisija disponavo analogiška medžiaga.
Pernai gruodžio 29 d. Kauno apylinkės teismas Kaišiadoryse nepatvirtino Lygtinio paleidimo komisijos sprendimo anksčiau laiko į laisvę paleisti buvusį Seimo narį. Teisėja Gabrielė Kaktienė paskelbė, kad nepakitę E. Masiulio kriminogeniniai veiksniai, likę iš ankstesnių vertinimų.
Komisija pabrėžė, kad nuteistasis užsiima veikla įkalinimo įstaigoje, tačiau teismas nusprendė, kad jis elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo. Tai, kad jis užsiima darbine veikla įkalinimo įstaigoje, teismas nevertina kaip išskirtinės aplinkybės – būdamas laisvėje E. Masiulis dirbo, užsiėmė politine veikla, o ja užsiimdamas ir įvykdė nusikaltimus.
E. Masiulis kol kas atliko tik daugiau nei dvejus metus iš bausmės iš nuosprendžiu paskirtų pusšeštų metų. Teisėja į tai atkreipė dėmesį – paleidus nuteistąjį dabar lygtinai, nebus įgyvendinti visuomenės lūkesčiai.
E. Masiulis nuteistas už tai, kad paėmė kyšį iš taip pat byloje kaltu pripažinto verslininko „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už veikimą „MG Baltic“ interesais. R. Kurlianskis taip pat yra nubaustas laisvės atėmimo bausme ir ją atlieka kaip ir E. Masiulis.
Bylos duomenimis, didelę sumą pinigų R. Kurlianskis E. Masiuliui perdavė 2016 metų gegužės 10 d. automobilyje, stovėjimo aikštelėje prie Seimo, pinigai buvo paslėpti alkoholio dėžutės butelyje. Vėliau per kratą politiko namuose buvo rasta daugiau grynųjų pinigų. Teismas nuosprendžiu konfiskavo iš viso 240 tūkst. eurų, kurie buvo rasti pas tuometį politiką.
2004–2008 m., 2008–2012 m. bei 2012–2016 m. E. Masiulis buvo išrinktas Seimo nariu. 2008 m. ėjo susisiekimo ministro pareigas, tais pačiais metais buvo išrinktas Liberalų sąjūdžio pirmininku.
Naujausi komentarai