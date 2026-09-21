Mėnulio fazių grimasos: skubėta gelbėti su numirėle esančio vaiko, bet pagalbos reikėjo pranešėjai?

Apie šią sumaištį, kilusią po šeštadienio pavakarę užregistruoto moters pranešimo apie viename Baltijos gatvės daugiabutyje kartu su mirusia močiute esantį vaiką, informuojama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje. Joje teigiama, kad skambinusioji sakė, jog reikės tarnybų pagalbos, nes minėtas vaikas pats durų neatidarys. Nuvykus nurodytu adresu, jas atidarė nurodytame bute buvę žmonės.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kas gi čia vyko.
Nors, kaip jau užsiminta, minėtas pranešimas kėlė įtarimų, nes moteris teigė, kad ji – ne įvykio vietoje, bet sužinojo, jog močiutė miršta, o po to – fone pasigirdus replikai: „Ką čia darai – niekam tu neskambink!”, pokalbis nutrūko ir perskambinti skambinusiajai, siekiant pasitikslinti įvykio aplinkybes, nepavyko, jos nurodytu adresu – į minėtą Šilainių penkiaaukštį buvo pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai, greitosios medikai ir policija.
Pastarosios atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad minėtame bute iš tikrųjų rasta vyresnio amžiaus moteris, kuri, panašu, kad atidarė jo duris, ir mažametis, tačiau nei šiai 73-ejų metų moteriai, nei kartu su ja buvusiam septynmečiui jokios pagalbos nereikėjo.
Pasak policijos atstovės, ar tai buvo tyčinis melagingas iškvietimas, ar kokių nors sveikatos problemų, dangaus skliaute kabant mėnulio priešpilniui, paaštrėjimas, – neaišku, nes skambinusioji nenustatyta. Tačiau, panašu, kad buvusieji bute, kurį buvo apgulusios specialiosios tarnybos, turėtų ją žinoti, nes pranešėja nurodė jų adresą.
Anot policijos atstovės, jeigu bus sulaukiama daugiau panašių minėtos moters pranešimų, tuomet bus imtasi priemonių.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato atsakomybę ir už Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymą, ir už tyčinį specialiųjų tarnybų iškvietimą, žinant, kad jų pagalba nereikalinga. Pirmuoju atveju numatyta bauda nuo 90 iki 200 eurų, antruoju – nuo 200 iki 2 tūkst. eurų. Tačiau tik tuo atveju, jeigu meluojama piktavališkai ir tai nesusiję su sveikatos sutrikimais.
O pačių specialiųjų tarnybų atstovai yra ne kartą akcentavę, kad geriau, kilus įtarimui, jog galėjo įvykti nelaimė, juo pasidalyti, negu to nepadaryti, kai galbūt dar galima žmogui padėti. Ir jų pareiga yra į tokius pranešimus reaguoti.
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