Miesto centre – girto vyro įniršio protrūkis

Kaip praneša Kauno policija, rugpjūčio 10 d. apie 21.25 val. Kaune, Vytauto pr., viešoje vietoje, neblaivus (1,13 prom.) vyras (gim. 1987 m.) apgadino automobilio kėbulą bei šoninius veidrodėlius.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pirmadienio vakarą girtas vyras savo įniršį išliejo ant svetimo automobilio.
Kaip praneša Kauno policija, rugpjūčio 10 d. apie 21.25 val. Kaune, Vytauto pr., viešoje vietoje, neblaivus (1,13 prom.) vyras (gim. 1987 m.) apgadino automobilio kėbulą bei šoninius veidrodėlius.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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