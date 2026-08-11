 Miesto centre – girto vyro įniršio protrūkis

Miesto centre – girto vyro įniršio protrūkis

2026-08-11 13:06 diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą girtas vyras savo įniršį išliejo ant svetimo automobilio.

<span>Miesto centre – girto vyro įniršio protrūkis</span>
Miesto centre – girto vyro įniršio protrūkis / Magnific.com nuotr.

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