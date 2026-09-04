 Miesto centre – „Mercedes-Benz“ smūgis į greitosios ekipažą

Miesto centre – „Mercedes-Benz“ smūgis į greitosios ekipažą

nusidriekė milžiniška spūstis
2026-09-04 10:59 diena.lt inf.

Lietingą penktadienį Kauno centre į eismo nelaimę pakliuvo greitosios ekipažas.

Avarija fiksuota rugsėjo 4 d. priešpiet. Portalo duomeminis, Maironio ir Kęstučio g. sankryžoje į greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilį atsitrenkė lengvasis automobilis „Mercedes-Benz“ .

Medikai skubėjo, Kęstučio gatve važiavo su įjungtais švyturėliais, tad turėjo teisę kirsti sankryžą net ir degant raudonam šviesoforo signalui.  

Vienas lengvasis automobilis, iki sankryžos atvažiavęs Maironio gatve, sustojo praleisti medikus, o „Mercedes-Benz“ tęsė manevrą ir trenkėsi į greitosios ekipažą.

Po nelaimės nusidriekė didžiulė spūstis – sustojo viešojo transporto eismas.

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