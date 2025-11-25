Mįslinga vagystė iš pakaunės gydymo įstaigos: kam įsibrovėliams prireikė kraujo tyrimo aparatų?

Apie šį mįslingą nusikaltimą apvogtos Domeikavos ambulatorijos, priklausančios Pakaunės pirminiam sveikatos priežiūros centrui, darbuotojai sužinojo atėję pirmadienio ryte į darbą – rastos išlaužtos kai kurių patalpų durys, praviras ginekologijos kabineto langas ir viskas išversta psichiatrijos kabinete. Vėliau dar konstatuota, kad iš vieno kabineto į kitą pernešti ir ten vėl įjungti į elektros tinklą kompiuteriai.
Manoma, kad į antrame pastato aukšte esančias ambulatorijos patalpas įsibrauta, užlipus pastoliais iki ginekologijos kabineto lango. O pastoliai čia atsirado keičiant pastato stogą.
Galiausiai paaiškėjo, kad trūksta dviejų medicinių prietaisų, buvusių procedūriniame kabinete – pirminiais duomenimis, centrifūgos ir BC analizatoriaus, naudojamų kraujo tyrimams.
Į portalo kauno.diena.lt klausimą, ar ką nors įtaria, kam galėjo prireikti minėtų prietaisų, Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas atsakyti nenorėjo.
Tuo tarpu Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, pradėjusio ikiteisminį tyrimą dėl šios vagystės, kurios materialinė žala dar nėra įvardyta, atstovė linkusi teigti, kad kol kas nė vienos versijos atmesti negalima.
O versijų, ko brautasi į minėtą gydymo įstaigą, netrūksta: galbūt tikėtasi čia rasti vaistų, galbūt ieškota receptų, su kuriais parduodami tam tikri kvaišalai, blankų, gal psichiatrijos kabinete, kurio visi stalčiai rasti išversti, ieškota kažkokios kompromituojančios informacijos ir pan.
Galiausiai neatmetama, kad tai galėjo būti ir savotiška vietinio jaunimo pramoga, nes Domeikavos ambulatorija yra nuošalesnėje vietoje. Ji ribojasi su greta esančios Valstybinės mašinų bandymo stoties, kurioje savaitgalį taip pat nieko nebūna, teritorija. O pirmajame pastato, kuriame įsikūrusi Domeikavos ambulatorija, aukšte, yra neveikianti kavinė ir Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvė, kuri naktimis nedirba.
Nors kiekvienu panašiu atveju žvilgsnis krypsta ir į Domeikavos pašonėje įsikūrusius Pusiaukelės namus, pasak Kauno apskrities policijos atstovės, ši Lietuvos kalėjimų tarnybai priklausanti įstaiga, remiantis nusikalstamumo statistika, jokios įtakos kriminologinei situacijai pakaunėje neturi.
