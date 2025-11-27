Mįslingo dingimo atomazga – dar mįslingesnė: miške radus merginos automobilį, jame aptikta ir ji pat

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie tai, kad dingo pietauti išvykusi bendradarbė, jos kolegos iš vienos Kauno rajone – Narsiečių kaime įsikūrusios įmonės Kauno policijai pranešė tą patį antradienį – apie 16.30 val. Jie teigė, kad dingusioji visada iš pietų grįždavo, todėl jie baiminasi, kad galėjo kažkas nutikti.
Tačiau ikiteisminį tyrimą dėl šio mįslingo dingimo pradėjo ne Kauno, o Marijampolės policija, nes į ją po kurio laiko kreipėsi ir merginos artimieji – pagal savo gyvenamąją vietą.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, Marijampolės policija trečiadienį susitelkė ties Marijampolės savivaldybėje – apie kilometras nuo kelio Vilnius-Prienai-Marijampolė esančiu Igliaukos miesteliu, nes sekant dingusiosios automobilio kelią pagal pakeliui buvusias vaizdo kameras jis paskutinį kartą užfiksuotas ties šiuo miesteliu, kuriame, kaip išsiaiškinta, taip pat gyvena jos artimieji.
Tačiau dingusioji buvo rasta ne pas minėtus asmenis, o miškingoje vietoje Igliaukos apylinkėse. Ir tai buvo vieno pareigūnams talkinusio vietinio gyventojo radinys.
Dingusiosios automobilis, kurio viduje aptikta ir ji pati, buvo rastas trečiadienį apie 21 val., t.y. daugiau kaip po paros.
Merginos ieškoję pareigūnai linkę atskleisti tik tiek, kad radus dingusiąją, ji perduota medikams. Ir pavojus jos gyvybei negresia. Net neatsakyta į klausimą, ar jai prireikė medikų pagalbos dėl sušalimo. Atsisakymas, ką nors patikslinti, motyvuojamas tuo, kad tai – jautrūs duomenys.
Tačiau portalui kauno.diena.lt pasiteiravus, ar po tokios paieškų atomazgos nutraukus ikiteisminį tyrimą dėl merginos dingimo buvo pradėtas koks nors naujas, atsakyta, kad ne.
Naujausi komentarai