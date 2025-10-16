 Mįslingos mirtys prie pakaunės tvenkinių: per porą valandų rasti du skenduoliai

Mįslingos mirtys prie pakaunės tvenkinių: per porą valandų rasti du skenduoliai

2025-10-16 12:37 diena.lt inf.

Trečiadienio popietę skirtinguose pakaunės tvenkiniuose buvo aptikti du skenduoliai. Pirminiais duomenimis, tiesioginių šių įvykių liudytojų nėra. O vienas atvejis užminė teisėsaugininkams nemenką mįslę.

Mįslingos mirtys prie pakaunės tvenkinių: per porą valandų rasti du skenduoliai
Mįslingos mirtys prie pakaunės tvenkinių: per porą valandų rasti du skenduoliai / Asociatyvi Artūro Morozovo nuotr.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ant vieno iš minėtų skenduolių riešo buvo apyrankė su jo vardu, pavarde bei kodu, panašu, kad pastaruoju metu naudota gydymo įstaigoje supaprastintai greičiausiai kažkokių procedūrų registracijai. Šio asmens kūnas apie 15 val. buvo aptiktas didžiajame Drąseikių kaimo, esančio Lapių seniūnijoje, tvenkinyje.

Maždaug 30 metrų nuo kranto plūduriuojantį kažką įtartino pastebėjo ne per toliausiai prie vieno namo dirbęs darbininkas, atėjęs į šį vandens telkinį nusiplauti rankų. Jis iš pradžių nesuprato, kad minėtas įtartinas objektas – žmogaus kūnas. Tai konstatavo kartu dirbęs jo tėvas, su kuriuo sūnus pasidalijo abejonėmis. Tėvas atkreipė dėmesį, kad panašu, jog galimas velionis vilki šviesą atspindinčią liemenę.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narai gavo pranešimą apie šį įvykį pratybų Kauno mariose metu, todėl atvyko į Drąseikius maždaug po valandos.

Pirminės narų į krantą ištraukto kūno apžiūros metu jokių į akis krentančių išorinio smurto žymių nepastebėta.

Velionio tapatybė nustatyta pagal minėtą jo ant riešo turėtą apyrankę. Anot policijos atstovės, šis 1959 m. gimęs asmuo gyveno ne per toliausiai esančiame kitame Kauno rajono kaime. Ir policijai apie jo dingimą pranešta nebuvo.

Neatmetama ir savižudybės, ir galimo nelaimingo atsitikimo versija, nors ties įvykio vieta dviračio, kuriuo šis asmuo galėjo atvažiuoti prie tvenkinio, vilkėdamas šviesą atspindinčią liemenę, ir nerasta.

Maždaug po valandos panaši drama prasidėjo ir prie Ramučių kaimo, esančio Karmėlavos seniūnijoje, tvenkinio. Apie 16 val. ant jo lieptelio akylas žvejas, pirminiais duomenimis, buvęs kitame krante, pastebėjo kito žvejo botus. O priėjęs arčiau, jis pamatė ant kranto ir sulankstomą kėdutę bei dvi meškeres. Ir netrukus pastebėjo vandenyje klūpsčią pusiau į jį įkritusį žmogų, kurio kojos buvo likusios ant lieptelio.

Ištraukus nelaimėlį iš vandens, jis jau buvo be gyvybės ženklų.

Velionio asmenybė nustatyta pagal jo rankinėje, kuri taip pat buvo įkritusi į vandenį, rastus dokumentus. Ten buvo ir mobilusis telefonas.

Nustatyta, kad tokiomis aplinkybėmis buvo rastas ne per seniausiai 50-metį minėjusio kauniečio, gyvenusio Eiguliuose, kūnas.

Rastas ir šį asmenį prie minėto tvenkinio tądien atvežęs kitas žvejas. Šis jo kaimynas užsienietis įvykio metu žvejojo kitoje vietoje. Jis neslėpė, kad atvežė kaimyną prie tvenkinio jau neblaivų. Be to, pastarasis turėjo lėtinę ligą, galėjusią turėti įtakos įvykusiai nelaimei.

Pirminės palaikų apžiūros metu ir ant kūno, ištraukto iš Ramučių tvenkinio, jokių išorinio smurto žymių nepastebėta.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti, per kuriuos svarbiausia atsakyti į klausimą, ar minėti vyrai netapo nusikaltimo aukomis.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
nuskendo
pakaunėje nuskendo
skenduoliai
pagalbos tel

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų