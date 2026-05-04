Motinos dieną agresija liejosi per kraštus

Kauno policijos skelbiamoje sekmadienio įvykių suvestinėje atsidūrė ne vienas iškalbingas įvykis.
Anot policijos, gegužės 3 d. apie 10.40 val. Kaune, Radvilėnų pl., viešoje vietoje, vyras (gim. 1985 m.) įdaužė automobilio „Volvo“ stiklą.
Tačiau dar daugiau veiksmo buvo vakare. Policijos duomenimis, gegužės 3 d. apie 20.40 val. Kaune, V. Krėvės pr., viešoje vietoje, neblaivus (2,38 prom.) vyras (gim. 1988 m.) sudavė vyrui (gim. 2002 m.).
Po valandos, apie 21.30 val., dar vienas smurto protrūkis užfiksuotas V. Krėvės pr. Čia vyras (gim. 1989 m.) smurtavo prieš moterį (gim. 1999 m.).
Netrukus pareigūnai lėkė ir į Kauno rajone esančią Samylų sen., kur neblaivus (2,93 prom.) vyras (gim. 1977 m.) taip pat smurtavo prieš neblaivią (1,66 prom.) moterį (gim. 1971 m.).
Gegužės 4 d. apie 02.20 val. Kaune, Šv. Getrūdos g., viešoje vietoje, neblaivus (1,64 prom.) vyras (gim. 1978 prom.) smurtavo prieš neblaivią (1,99 prom.) moterį (gim. 1982 m.).
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
