Muitinė Kaune aptiko nelegalią prekybvietę rūkalais ir alkoholiu: prekių vertė – 12 tūkst. eurų

Nelegalioje prekybvietėje rasta prekių už maždaug 12 tūkst. eurų – daugiau nei 2 tūkst. pakelių įvairių cigarečių ir 24 litrai alkoholio be akcizų ženklų.
Pasak tarnybos, sandėliuką nuomojęsis kaunietis yra turgaus prekeivis. Jis pareigūnams teigė rūkalus ir alkoholį gavęs kaip atlygį už prekes bei tikėjęsis papildomai užsidirbti.
Po apklausos jis paleistas, jam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.
MKT ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pareigūnai bendrą reidą turgaus apylinkėse surengė ketvirtadienį.
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