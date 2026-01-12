 Muravos sankryžoje – avarija: po smūgio išsibarstė dalys, iššovė saugos pagalvės

Muravos sankryžoje – avarija: po smūgio išsibarstė dalys, iššovė saugos pagalvės

2026-01-12 11:17 diena.lt inf.

Pirmadienį Kaune, vadinamojoje Muravos sankryžoje, susidūrė du automobiliai.

Portalo portalo kauno.diena.lt fotografas sausio 12 d. užfiksavo avariją Savanorių ir Pramonės prospekto sankryžoje. Čia susidūrė „Toyota“ ir „Volkswagen“ automobiliai.

Smūgio būta stipraus. Nuotraukose matyti gerokai aplamdytos „Toyota“ keleivio pusės durelės. Nemenkai kliuvo ir „Volkswagen“ – sulamdytas transporto priemonės priekis, išsibarstę dalys, iššovė ir saugos pagalvės.

Tačiau, pirminiais Kauno apskrities policijos pareigūnų duomenimis, pranešimo apie eismo įvykį policija nesulaukė.

Šiame straipsnyje:
Muravos sankryža
Toyota
avarija
Volkswagen

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų