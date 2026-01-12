Muravos sankryžoje – avarija: po smūgio išsibarstė dalys, iššovė saugos pagalvės

Portalo portalo kauno.diena.lt fotografas sausio 12 d. užfiksavo avariją Savanorių ir Pramonės prospekto sankryžoje. Čia susidūrė „Toyota“ ir „Volkswagen“ automobiliai.
Smūgio būta stipraus. Nuotraukose matyti gerokai aplamdytos „Toyota“ keleivio pusės durelės. Nemenkai kliuvo ir „Volkswagen“ – sulamdytas transporto priemonės priekis, išsibarstę dalys, iššovė ir saugos pagalvės.
Tačiau, pirminiais Kauno apskrities policijos pareigūnų duomenimis, pranešimo apie eismo įvykį policija nesulaukė.
