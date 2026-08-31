Nauji mokslo metai: keliuose prireiks daugiau atidumo

Kauno policijos budėtoja portalui kauno.diena.lt teigė, kad šis pirmadienis, esantis Rugsėjo 1-osios išvakarėmis, gana ramus, o rytojaus taip pat tikimasi ramaus.
Vis tik šiandien neišvengta eismo įvykių. Vienas tokių – kai apie 14 val. prie Kauno autobusų stoties susidūrė lengvieji automobiliai „Volkswagen“ ir „Ford“. Budėtoja nurodė, kad į policiją dėl šio įvykio niekas nesikreipė, tad galima manyti, kad žmonės nebuvo sužeisti, o vairuotojai sutarė dėl kaltės ir savarankiškai užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Rytojui, kai į ugdymo įstaigas keliaus šventiškai nusiteikę pradinukai ir vyresni mokiniai, pareigūnai pasiruošę budėjimui prie pėsčiųjų perėjų, kad ši diena visiems atneštų tik gerus įspūdžius ir visi sveiki grįžtų namo.
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